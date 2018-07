Investitionen in Stadtnetze, die den Kunden eine Anbindung an ein Rechenzentrum mit hoher Bandbreite in kürzester Zeit ermöglichen

euNetworks gab heute den Abschluss von Netzinvestitionsprojekten in Irland und den Niederlanden bekannt. Die Lösung dc connect von euNetworks ist nun in Dublin verfügbar und ermöglicht Kunden den Zugang zu einem Netzwerk aus Standorten, deren 15 städtische Rechenzentren in kurzer Zeit gekoppelt werden können. Mit dc connect in Hilversum (Niederlande) werden bestehende Kunden der Medienbranche in der Region unterstützt. Die Lösung dc connect von euNetworks ist mit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und nun auch Hilversum in den gesamten Niederlanden verfügbar, wobei für 34 landesweite Rechenzentren Verbindungen vorinstalliert sind.

euNetworks hat dc connect erstmals 2014 in London ausgerollt. Seitdem wurde die Lösung in 8 der 14 Glasfasernetze des Unternehmens integriert, darunter Frankfurt, Paris, Manchester, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam sowie an wichtigen Standorten in der Schweiz. euNetworks wird noch weitere Städte mit dc connect ausstatten, wobei die vorinstallierten Verbindungen den Kunden eine einfache und nahtlose Anbindung ermöglichen, bei einer Dienstbereitstellung zwischen den Rechenzentren an diesen Standorten innerhalb von 20 Arbeitstagen gemäß SLA.

"Wir investieren in unser Netz und setzen Kapital ein, um skalierbare Verbindungen mit hoher Bandbreite in den Märkten, in denen wir tätig sind, bereitzustellen", sagte Jennifer Smith, Chief Financial Officer von euNetworks. "Wir besitzen und betreiben seit einigen Jahren ein Glasfasernetz in Dublin. Durch die Übernahme von Inland Fibre im Jahr 2015 können wir noch weitere Leistungsmerkmale an unseren Standorten anbieten: Strecken an Kanälen entlang, Alternativrouten für wichtige Rechenzentren sowie Zugang zu Gewerbegebieten. Die Bereitstellung von dc connect in Dublin bietet unseren Kunden eine weitere Servicedifferenzierung und Unterstützung, da die Nachfrage nach einer schnellen Bereitstellung von Diensten mit hoher Bandbreite zwischen Rechenzentren, einschließlich hyperskalierender Anlagen, weiter steigt."

Unsere Lösung dc connect hat seit ihrer Einführung ein starkes Wachstum gezeigt", so Brady Rafuse, Chief Executive Officer von euNetworks. "Wir wählen die Rechenzentren, die wir mit dieser Lösung ausstatten, sorgfältig aus und arbeiten dabei eng mit unseren Kunden und Rechenzentrumsbetreibern zusammen. Mit der Fähigkeit, schnell Kapazitäten von 1Gb Ethernet bis 100G Metro-Wellenlänge zu liefern, bieten wir eine weitere Differenzierung in unseren mit dc connect ausgestatteten Märkten. Wir werden bis 2018 weiter in die Lösung an unseren Standorten investieren, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."

euNetworks vernetzt inzwischen mehr als 350 Rechenzentren in ganz Europa direkt per Glasfaser, wobei einige dieser Rechenzentren bei Verfügbarkeit von dc connect bereits mit vorgespleißter Glasfaser ausgestattet sind. Weitere Informationen zu Rechenzentren mit dc connect in Dublin und anderen Märkten finden Sie unter https://www.eunetworks.com/dcconnect/.

Über euNetworks

euNetworks betreibt Breitbandinfrastruktur. Das Unternehmen besitzt 14 Glasfaser-City-Netze in ganz Europa, die ein Breitband-Backbone verbindet, der durch 49 Städte in 15 Ländern verläuft. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt mehr als 350 Rechenzentren in Europa direkt. Darüber hinaus ist euNetworks mit Direktverbindungen zu 14 und Zugang zu sieben weiteren Cloud-Plattformen ein führender Anbieter von Cloud-Anbindungen. Das Portfolio umfasst Services in der Stadt und auf der Langstrecke inklusive unbeleuchteter Glasfaser, Wellenlängenservices und Ethernet. Wiederverkäufer, Finanzdienstleister, Inhalteanbieter, Medienkonzerne, Rechenzentren und Unternehmen profitieren von euNetworks Glasfaser- und Leerrohrnetz, das auf ihre hohen Anforderungen im Hinblick auf breitbandige Verbindungen ausgelegt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eunetworks.com.

