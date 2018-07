Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen, dass die Bank of Japan bei ihrer kommenden Sitzung (30./31. Juli) möglicherweise ihre angestrebte Rendite für zehnjährige Staatsanleihen (derzeit 0 Prozent) anheben könnte, sind Beobachtern zufolge deutlich gestiegen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...