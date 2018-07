Das Analysehaus CFRA hat LVMH nach Halbjahreszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 270 auf 340 Euro angehoben. Die Rekordergebnisse des Luxusgüterkonzerns drängten die Sorgen über den internationalen Handelskonflikt in den Hintergrund, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0110 2018-07-25/13:53

ISIN: FR0000121014