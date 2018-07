Baden-Baden (ots) -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Jessica und Roman Libbertz, die derzeit den Sommer ihres Lebens genießen / Freitag, 27. Juli 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Die Tage sind lang, die Nächte lau: Lagerfeuer am See, Sterne am Himmel, barfuß am Strand - jeder Sommer hat seine eigene Geschichte. Manchmal brennt er sich tief ins Gedächtnis, weil er das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat - nicht nur für ein paar unvergessliche Momente, sondern für immer. Ob der Campingurlaub in Italien, der mit vielen Mückenstichen begann und im absoluten Chaos endete oder der Motorradtrip auf Korsika, als nach dem Nacktbaden in der einsamen Bucht die Klamotten weg waren. Wenn aus langen Gesprächen im Liegestuhl und dem gemeinsamen Blick auf Wellen und Vollmond nicht nur ein Urlaubsflirt, sondern die Liebe fürs Leben wird. Doch was als unvergesslicher Urlaub beginnt, kann sich auch zum Albtraum entwickeln - wenn beispielsweise die kleine Tochter spurlos aus dem Ferienhotel verschwindet oder bei einer jungen Touristin am Flughafen die Handschellen klicken und die verzweifelten Eltern jahrelang vergeblich um die Freilassung kämpfen. Michael Steinbrecher spricht mit seinen Gästen im Nachtcafé zum Thema: "Der Sommer, der alles verändert hat" am Freitag, 27. Juli, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Roman und Jessica Libbertz erleben derzeit den Sommer ihres Lebens 2018 traf die Sportmoderatorin Jessica Kastrop und Schriftsteller Roman Libbertz die Liebe wie ein Blitz. Die beiden heirateten elf Wochen nach ihrer ersten Begegnung. Die romantische Trauung fand bei Kaiserwetter am Tegernsee statt. Die Fußballexpertin, die nun Jessica Libbertz heißt, ist überglücklich: "Von außen mag es wie ein Traum aussehen - für mich ist es ein wunderbares Geschenk."



Christoph Sonntag erinnert sich wehmütig an Adria-Urlaube in seiner Kindheit Wenn Christoph Sonntag das Wort Sommerurlaub hört, muss er an Bibione denken. Mit Wehmut erinnert sich der "König des schwäbischen Kabaretts" an seine Schulferien, als sich die ganze Familie im völlig überladenen VW Käfer auf den Weg an die Adriaküste machte. Jahre später fuhr er noch einmal an den Ort seiner Kindheitserinnerungen, aber die Enttäuschung war groß: "Ich habe überhaupt nichts mehr wiedererkannt und schön war's auch nicht."



Janine Nicolai wanderte für ihre Urlaubsliebe aus und wurde enttäuscht Urlaube, die anders laufen als geplant, kennt auch Janine Nicolai. In Sri Lanka lernte die Bürokauffrau einen einheimischen Hotelbesitzer kennen und entschied sich kurzerhand, auszuwandern. Gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Sohn brach sie alle Zelte in Deutschland ab und stürzte sich in ein Liebesabenteuer - mit weitreichenden Folgen: "Dass er eine andere Frau hatte, habe ich über ein Forum herausgefunden. Nach drei Jahren bin ich mit nichts außer drei Koffern wieder zurück."



Andrea und Ole Dahl verloren im Sommer 2017 ihre Tochter Für Familie Dahl war 2017 der Sommer, der als Tragödie endete: Während eines Schwimmbadaufenthalts in Prag geriet ihre zwölfjährige Tochter beim Tauchen in den Sog einer Wasserpumpe und wurde unter Wasser festgehalten. Erst nach 20 Minuten gelang es den Helfern, das Kind zu befreien. Ana ertrank vor den Augen ihrer Mutter und Zwillingsschwester. "Es ist, als wäre unsere Wohnung ausgestorben - Totenstille", beschreiben Andrea und Ole Dahl das Leben nach dem Verlust.



Prof. Annelie Keil stürzte durch ihre Krebsdiagnose in eine Krise Auch Prof. Annelie Keil blickt auf einen Sommer zurück, der vieles verändert hat. Die Psychologin und Sozialwissenschaftlerin ertastete auf einer Amerika-Reise einen Knoten in ihrer Brust: Krebs. Diese Diagnose stürzte sie in eine existentielle Krise und zwang sie, über ihr Leben und über das eigene Sterben nachzudenken. Umso bewusster wurde ihr die Willkür des Schicksals: "Man macht immer Pläne für sein Leben, aber das Leben ist nicht gezwungen, sich daran zu halten."



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Der Sommer, der alles verändert hat" am Freitag, 27. Juli 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen



