Telefonkonferenz der MorphoSys AG am 2. August 2018 zu den Ergebnissen der ersten sechs Monate 2018 DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges Telefonkonferenz der MorphoSys AG am 2. August 2018 zu den Ergebnissen der ersten sechs Monate 2018 25.07.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Planegg/München, 25. Juli 2018 Telefonkonferenz der MorphoSys AG am 2. August 2018 zu den Ergebnissen der ersten sechs Monate 2018 Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; NASDAQ: MOR) wird am 1. August 2018 um 22:00 Uhr MESZ die Ergebnisse der ersten sechs Monate 2018 veröffentlichen. Der Vorstand der MorphoSys AG wird im Rahmen einer Telefonkonferenz (in englischer Sprache), die als Webcast im Internet übertragen wird, am 2. August 2018 um 14:00 Uhr MESZ über das Finanzergebnis und die wesentlichen Entwicklungen der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2018 informieren. Datum Telefonkonferenz: Donnerstag, 2. August 2018 Zeit: 14:00 Uhr MESZ Einwahlnummern (Zuhörermodus): +49 (0) 69 201 744 210 +49 (0) 89 204 049 750 Teilnehmer PIN: 63419794# An der Telefonkonferenz werden teilnehmen: Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender Jens Holstein, Finanzvorstand Teilnehmer werden gebeten, sich 10 Minuten vor Beginn der Konferenz einzuwählen, um einen pünktlichen Start zu ermöglichen. Sollten Sie während der Telefonkonferenz Hilfe benötigen, drücken Sie bitte * und 0 am Telefon, um mit einem Operator verbunden zu werden. Die komplette Präsentation sowie der Link zum Audio-Webcast sind auf der Internetseite des Unternehmens unter www.morphosys.de/telefonkonferenzen verfügbar. Im Anschluss an die Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, einen mit den Folien synchronisierten Replay der Konferenz auf der Webseite des Unternehmens abzurufen. Über MorphoSys MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse und an der US-amerikanischen Nasdaq unter dem Symbol "MOR" notiert. HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. Zukunftsbezogene Aussagen Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: MorphoSys AG Alexandra Goller Associate Director Corporate Communications & IR Jochen Orlowski Associate Director Corporate Communications & IR Dr. Claudia Gutjahr-Löser Investor Relations Officer Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com Sprache: Deutsch Unternehmen: MorphoSys AG Semmelweisstr. 7 82152 Planegg Deutschland Telefon: +49 (0)89 899 27-0 Fax: +49 (0)89 899 27-222 E-Mail: investors@morphosys.com Internet: www.morphosys.com ISIN: DE0006632003 WKN: 663200 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

