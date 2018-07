Limelight bietet Sportfans latenzfreies Streaming von tausenden Sportevents über DAZN

Limelight Networks (Nasdaq: LLNW), ein weltweit führender Anbieter digitaler Inhalte, Video, Cloud Security und Edge Computing Services, gab heute die Zusammenarbeit mit dem Live- und On-Demand-Sport-Streaming-Dienst DAZN bekannt, um Millionen Fans ihre liebsten Sportevents in sendefähiger Qualität im Lifestream zur Verfügung zu stellen.

"Niemand will, dass die Übertragung eines Spiels an einer wichtigen Stelle durch Buffern unterbrochen wird", sagt Robin Oakley, Leiter der Distribution Technology bei der Perform Group, dem Betreiber von DAZN. "Durch die Zusammenarbeit mit Limelight ermöglichen wir eine Nutzererfahrung in sendefähiger Qualität mit wenig Buffern, niedrigen Startzeiten und hoher Bildauflösung."

Als DAZN einen 10-Jahres-Exklusivvertrag mit der J. League, Japans führender Profi-Fußballliga, schloss, zeigten umfassende Modellierungen, dass die maximale Serverkapazität der Region schnell ausgeschöpft wäre. Um Streaming mit hoher Qualität sicherzustellen, die Zuschauerzahlen zu erhöhen und weiterhin internationales Wachstum zu ermöglichen, entschied sich das Unternehmen für das Content Delivery Network (CDN) von Limelight. Die Dienste von Limelight ermöglichen es DAZN, jährlich Tausende große Sportereignisse gleichzeitig über 100 Kanäle zu übertragen.

"Dank des ständig wachsenden Live- und On-Demand-Service von DAZN erhalten Sportfans weltweit beispiellosen Zugang zu Tausenden von Veranstaltungen", so Emma Whitmore, Head of Account Management, EMEA bei Limelight Networks. "Unser starkes privates globales CDN bietet sowohl die erforderliche Geschwindigkeit, als auch die Kapazität, um sicherzustellen, dass Kunden von DAZN über jedes verwendete Gerät das bestmögliche Fernseherlebnis bekommen."

DAZN ist ein Live- und On-Demand-Sport-Streaming-Dienst der Perform Group, dem digitalen Marktführer für globale Sportmedien. DAZN ist weltweit der erste reine Sport-Streaming-Service, der Millionen von Fans unbegrenzten Zugang zu den verschiedensten Live- und On-Demand-Sportevents auf praktisch jedem internetfähigen Gerät bietet. DAZN überträgt mehr als 15.000 Sportveranstaltungen pro Jahr. Dazu zählen sowohl große, als auch kleine Wettkämpfe der Sportarten Fußball, Basketball, Baseball, Tennis, Rugby, Motorsport, Boxen und viele mehr.

Limelight Networks ist ein weltweit führender Anbieter für die Auslieferung von digitalen Inhalten. Das Unternehmen ermöglicht es Kunden, besser mit Online-Publikum zu interagieren indem sie ihre digitalen Inhalte sicher verwalten und weltweit auf alle Geräte ausliefern. Die preisgekrönte Limelight Orchestrate Plattform beinhaltet integrierte Technologien zur Auslieferung von Inhalten und Services, mit denen Organisationen digitale Inhalte sichern, geräteübergreifend außergewöhnliche Nutzererfahrungen bieten, Markenbewusstsein und Umsatz steigern sowie ihre Kundenbeziehungen verbessern können, während sie gleichzeitig Kosten reduzieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.limelight.com, lesen Sie unseren Blog und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn und besuchen Sie außerdem Limelight Connect.

