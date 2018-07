Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von australischen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren notieren wieder im Bereich von 2,70%, so die Analysten der NORD LB. Damit spreche das Zinsumfeld zunehmend für die Währung Australiens. Die jüngst gemeldeten offiziellen Statistiken zur Beschäftigungssituation in "Down Under" hätten sich nicht unfreundlich präsentiert. Die australische Notenbank warte offenkundig weiterhin auf Hinweise, dass höhere Löhne klarere Auswirkungen auf die Inflation hätten. (25.07.2018/alc/a/a) ...

