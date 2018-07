Hannover (www.anleihencheck.de) - Zwei Faktoren führen derzeit zu Yen-Aufwertungen, so die Analysten der NORD LB. Dies sei zum einen abermals die Geopolitik: Hier habe es eine Verschärfung der Drohungen von Donald Trump und seinem Außenminister Pompeo gegen die iranische Republik gegeben. Zum anderen spekuliere der Markt auf etwas größere Programmänderungen u.a. der Zinskurvensteuerung seitens der Bank of Japan am 31. Juli, also Dienstag nächster Woche. Dies habe die 10J-Rendite von 0,04% auf fast 0,09% getrieben. (25.07.2018/alc/a/a) ...

