?? Die neue Spätsommer Country Collection von »WE ARE FLOWERGIRLS« ist da! ??



Wien (ots) - Die Trachtensaison mit dem Oktoberfest steht vor der Tür und der Spätsommer ruft nach romantischen Wochenenden am Land. Und so freut sich österreichische Accessoires-Label »We Are Flowergirls«, passend zu dieser traumhaften Jahreszeit, deren neue »FLOWER WEEKEND AT THE COUNTRY HOUSE«-Flowercrown-Collection präsentieren zu dürfen!



Die neue Kollektion besteht aus über 60 Blumenkränzen, Bändern, Schürzen-Gürtel, Broschen, Samt-Chokern und Hüten.



Zwtl.: Handgemacht aus Vintage Seidenblumen für die Ewigkeit.



Blumenkra?nze machen uns zu blu?henden Scho?nheiten. Jede Frau, jedes Ma?dchen sollte einen haben. Die Mission von »We Are Flowergirls« ist es, qualitativ hochwertige, handgemachte Blumenkra?nze anzubieten, die den Kundinnen einen Hauch von Luxus schenken. »We Are Flowergirls« arbeitet nur mit feinsten Blumen aus Stoff, gewachstem Papier und synthetischen Materialien. Jede »We Are Flowergirls«-Haarkrone der einzelnen Kollektionen ist ein Unikat und wird speziell fu?r jedes Blumenma?dchen einzelgefertigt.



Das florale Herz von »We Are Flowergirls« liegt in ihrem Atelier mitten in Wien. Das ist die kreative Homebase der Flowergirls, wo jeder Kranz, jede Idee und jede Scho?nheit ihren Anfang finden. Auf Termin laden die Flowergirls ihre Bra?uten und Co. gerne ins Atelier ein und zaubern speziell angefertigte Pieces. Erwerben kann man die Kollektions-Kra?nze und Einzelanfertigungen online auf www.weareflowergirls.com.



Zwtl.: Wer steckt hinter den Flowergirls?



Im Sommer 2015 gegru?ndet, ist »We Are Flowergirls« die liebliche Erfindung von zwei Wiener Kreativen. Cecilia Leitinger und Mathias Assefi haben das Ziel, Blumenkra?nze mit Charme, hoher Qualita?t und einzigartigem Eye-Catch Effekt zu produzieren. Zugleich bieten sie ihre Kreationen zu leistbaren Preisen an, sodass jedes Ma?dchen und jede Frau sich mit einem »We Are Flowergirls«-Kranz schmu?cken kann. Alle Kreationen sind 100% handgemacht in ihrem Wiener Atelier und entstehen aus herrlichen Rosen, Lilien, Tulpen und vielen weiteren Blumen, Blu?ten, Knospen und Fru?chten. »We Are Flowergirls« verwo?hnt dich mit jeglicher Wunscherfu?llung, die die Herzen ihrer Blumenma?dchen ho?her schlagen la'sst.



