Das Bundesinnenministerium ist zuversichtlich, dass die von Deutschland angestrebten Vereinbarungen über eine schnelle Rücknahme bestimmter Asylbewerber von der deutsch-österreichischen Grenze bald abgeschlossen werden. "Wir erkennen bei den Verhandlungspartnern in Italien, Griechenland und Spanien einen Willen, zu einer raschen gegenseitigen Verständigung zu kommen", sagte die Sprecherin des Ministeriums, Eleonore Petermann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Verhandlungen würden diese Woche fortgesetzt.

An der Frage, ob andernorts in der EU registrierte Asylbewerber an den Grenzübergängen in Bayern abgewiesen werden dürfen, hatte sich im Juni der Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) entzündet. Die Union einigte sich schließlich, auch mit der SPD, dass nur zurückgewiesen wird, wer in einem anderen EU-Staat schon einen Asylantrag gestellt hat. Außerdem müsse Seehofer mit jedem Staat, in den Asylbewerber auf diesem beschleunigten Weg zurückgeschickt werden sollen, entsprechende Vereinbarungen treffen. Seehofer hatte Mitte Juli erklärt, er strebe diese Vereinbarungen bis spätestens Anfang August an./abc/DP/fba

AXC0214 2018-07-25/14:16