Ein Brand hat die Sortieranlage für Leichtverpackungen (LVP) der Veolia Umweltservice Nord GmbH in Rostock weitgehend zerstört. Der Schaden, so eine erste Schätzung des Entsorgers, dürfte im zweistelligen Millionen-Bereich liegen. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Spekuliert wurde bereits über fälschlicherweise in den gelben Tonnen entsorgte Lithium-Ionen-Batterien, da diese beim Shreddern ...

