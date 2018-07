Die NordLB hat das Kursziel für die nicht mehr im Dax notierten Linde-Aktien von 172 auf 166 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Kursabschlag der Aktie der Linde AG gegenüber dem im DAX enthaltenen, zum Umtausch in Aktien der Linde plc angemeldeten Linde-Papier erkläre sich teilweise aus dem angestrebten Herausdrängen der verbliebenen Anteilseigner, die dem Aktientausch nicht zugestimmt hätten, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für diesen sogenannten Squeeze-Out müsse noch eine Barabfindung ermittelt werden./mis/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006483001