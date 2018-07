Quartalszahlen von Apple stehen an - was kommt als nächstes?

Symbol:WKN:ISIN:Apple ist ein führendes Technologieunternehmen und produziert Mobilgeräte, sowie weitere Elektronikprodukte.Am 2. Juli haben wir die Aktie bereits unter die Lupe genommen und als Idee ein Long-Setup mit mögliche Gewinnmitnahmezonen in der 194 USD-Marke vorgestellt. Das Setup ist aufgegangen und der Kurs ist fast am letzten Hoch angekommen. Die Frage ist jetzt: „Kann man noch Trades umsetzen und wenn ja in welche Richtung“?Chart vom 24.07.2018193,04 USDZwei Szenarien sind an diesem Hoch möglich: Entweder kommt es zu einem Breakout durch die 194 USD-Marke oder der Kurs hält an dem Widerstand an und korrigiert erneut bis wir möglicherweise ein weiteres Allzeithoch sehen. Zu diesem Punkt in die Long-Richtung einzusteigen wäre keine gute Idee, da das Risiko im Verhältnis zum Gewinn zu hoch. Ein mögliches Setup wäre short gerichtet, wenn sich eine Umkehrkerze an der Widerstandszone bildet und diese Kerze dann bestätigt. Sollte alles nach Regie laufen, wäre genügend Platz bis zum EMA50 vorhanden, um dort Gewinne zu realisieren.Negative Aspekte bei diesem Setup sind zum einen die Tatsache, dass man sich gegen den starken Aufwärtstrend richtet und zum anderen die anstehenden Quartalszahlen. Diese werden voraussichtlich am 31. Juli bekannt gegeben und diess kann zu einem Gap in beide Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko. Aus diesem Grund wäre es vernünftig zu diesem Zeitpunkt keine Positionen offen zu halten oder einzugehen.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at