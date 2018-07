Das Geschehen an den Devisenmärkten wogt hin und her. Besonders spannend ist die Situation derzeit bei USD/JPY. Wir begleiten ja den US-Dollar bereits seit Wochen (wenn nicht schon seit Monaten) bei seinen Versuchen, gegen den JPY den entscheidenden Schritt zu unternehmen und den langfristigen Abwärtstrend zu verlassen. Kürzlich war es dann so weit. Der Greenback nahm an den Devisenmärkten ordentlich ...

