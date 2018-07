Hier geht's zum Video

Der Leitindex zeigte sich zuletzt immer wieder unentschlossen. An den asiatischen Märkten war da eine deutlichere Tendenz zum Positiven zu erkennen, da China mit seiner Geldpolitik auf den Handelskonflikt mit den USA reagiert. Was das für die Entwicklung an den asistaischen Börsen bedeuten könnte und warum seiner Meinung nach Mexiko gerade ein spannender Markt ist, erklärt Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial im Interview.