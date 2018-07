(shareribs.com) London 25.07.2018 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche zurückgegangen, auch bei Benzin war laut API ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Das private American Petroleum Institute hat gestern Abend einen Rückgang der Rohölbestände um 3,2 Mio. Barrel gemeldet. Damit fiel der Rückgang größer aus als erwartet. ...

