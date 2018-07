Nach dem anfänglichen Anstieg zur 111,40, geriet der USD/JPY unter Verkaufsdruck und nun sieht es nach dem Ausbau der bearish Dynamik unter 111,00 aus. Das Paar fällt den 6. Tag in Folge, da der USD Verkaufsdruck zunahm. Die schwächere Performance der US Treasury Renditen übt zusätzlichen Abwärtsdruck aus, was der wichtigste Faktor hinter der Abwärtsbewegung ...

