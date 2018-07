Die britische Bankenvereinigung sieht dem Brexit unbesorgt entgegen: Die Finanzbranche werde den Austritt weitgehend unbeschadet überstehen, heißt es.

Die britische Finanzbranche wird nach Einschätzung ihrer Lobbyvereinigung den Brexit weitgehend unbeschadet überstehen. "Ich glaube nicht, dass der Finanzplatz London langfristig irreparablen Schaden nehmen wird", sagte der Verwaltungsratschef der britischen Großbank Barclays, John McFarlane, der Nachrichtenagentur Reuters in seiner Eigenschaft als Chef der Finanzlobby "The CityUK".

London werde der wichtigste Finanzplatz in Europa bleiben. McFarlane zeigte sich in dem am Mittwoch veröffentlichten Interview zuversichtlich, dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...