Auch 2018 würdigt der TÜV die Arbeit von Primagas zweifach: Bereits zum sechsten Mal verliehen die Sachverständigen dem Flüssiggasversorger das Prädikat "Geprüfte Kundenzufriedenheit". Außerdem bescheinigte der TÜV Primagas zum vierten Mal in Serie "Geprüfte Service- und Montagequalität".



"Wir möchten ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden sein", sagt Primagas-Verkaufsdirektor Thomas Landmann. "Wenn eine unabhängige Einrichtung bestätigt, dass uns das gelingt, freut uns das sehr." 95 Prozent der vom TÜV befragten Primagas-Kunden zeigten sich "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit dem Service ihres Flüssiggas-Anbieters.



Für die Vergabe dieses Prüfzeichens inspiziert der TÜV stichprobenartig Kundenanlagen vor Ort. Dabei begutachtet er Materialien, Montage und Installation, Aufstellung und Einlagerung von Behältern sowie zudem die Dokumentation von Prüfunterlagen. Das Prüfzeichen "Geprüfte Service- und Montagequalität" erhalten nur Unternehmen, deren Montagequalität mit 2,0 oder besser benotet wird. Primagas erzielte hier eine 1,06 und bestätigte so die exzellenten Bewertungen aus den Vorjahren.



