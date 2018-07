Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für UBS von 14,74 auf 14,90 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Auch nach den jüngsten Quartalszahlen ändere sich an seiner pessimistischen Haltung gegenüber der Bank nichts, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger sollten Stärkephasen zum Verkauf nutzen. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen nach den Zahlen leicht an./ajx/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0130 2018-07-25/15:09

ISIN: CH0244767585