Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck wertete die Resultate des Logistikkonzern in einer ersten Reaktion am Mittwoch negativ. Das Ergebnis je Aktie habe zwar wegen einer niedrigeren Steuerrate leicht über der durchschnittlichen Markterwartung gelegen, das operative Ergebnis aber habe trotz eines überraschend hohen Umsatzes enttäuscht. Das habe am heimischen US-Geschäft gelegen./mis/la

Datum der Analyse: 25.07.2018

