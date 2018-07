Wien (www.fondscheck.de) - Der Kölner Vermögensverwalter Sauren konnte das erste Halbjahr mit erfreulichen Wertentwicklungen abschließen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Hintergründe habe Unternehmensgründer Eckhard Sauren vor kurzem in einer Telefonkonferenz mit interessierten Vermittlern und Beratern erläutert. "Sowohl unsere breit diversifizierten modernen Multi-Asset-Fonds als auch unsere Aktienfonds sowie unsere Absolute-Return-Fonds konnten in einem schwierigen Marktumfeld erfreuliche Wertzuwächse erzielen", habe es der Dachfonds-Pionier auf den Punkt gebracht. So habe zum Beispiel der Sauren Global Growth (ISIN LU0095335757/ WKN 989614), der größte Dachfonds der Kölner, im ersten Halbjahr einen Wertzuwachs von 4,7 Prozent erzielen und damit den MSCI Welt-Index (+ 2,2 Prozent) klar outperformen können. ...

