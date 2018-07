Wien (www.fondscheck.de) - In kleinen Schritten zum großen Vermögen: Dank Fondssparplänen ist das möglich, so die Experten von "FONDS professionell"."Das größte Risiko unserer Zeit liegt in der Angst vor dem Risiko", habe einst der österreichisch-deutsche Soziologe Helmut Schoeck festgestellt. Dieses Zitat sollten sich übervorsichtige Anleger vielleicht einmal zu Herzen nehmen, wie auch die Sparplan-Statistik des Branchenverbandes BVI zeige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...