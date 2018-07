Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn in den längeren Laufzeitbereichen gestiegen. Vor dem Treffen von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump sorgte der Handelskonflikt für Verunsicherung.

Trump hat sich kurz vor dem Treffen gegen Kritik an seiner Handelspolitik gewehrt. In einer Twitternachricht machte er am Mittwoch deutlich, dass er keinen Anlass dafür sieht, von Strafzöllen gegen andere Länder abzusehen. Zuvor hatten mehrere republikanische Senatoren Kritik am Kurs ihres Präsidenten geübt. Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA den Markt bewegen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,647 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,816 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 13/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,941 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 5/32 Punkte auf 101 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,066 Prozent./jsl/tos/jha/

