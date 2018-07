Der verstorbene Fiat-Chef war ein genialer Sanierer. Er verband Fiat mit Chrysler und schuf einen rentablen Konzern. Seine Nachfolger müssen nun tun, was Marchionne nicht mehr gelang: eine Zukunftsperspektive schaffen.

Sergio Marchionne war einer von den wirklich Lebendigen in den obersten Etagen der Autoindustrie. Unangepasst, humorvoll, seine Muratti-Zigaretten in Kette rauchend, angriffslustig, querdenkend. Er war ein schlauer Finanzjongleur, der nicht so sehr Benzin im Blut hatte, dafür aber sehr viel Espresso. Wo Marchionne war, war es unterhaltsam und lehrreich. Sogar die Pressekonferenzen, die bei anderen Herstellern langweilige Inszenierungen sind, waren mit Marchionne anders. Fiat Chrysler war immer für eine Überraschung gut.

Es erscheint paradox, dass so einer nun für immer ruht. Wenn ein so Rastloser geht, bleibt ein unvollendetes, großes Werk zurück: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dieser in den vergangenen Jahren eilig, aber mit größter Kostendisziplin zusammengeschusterte Verbund eines angeschlagenen amerikanischen und eines angezählten italienischen Autoherstellers, ist nur auf den ersten Blick ein intaktes Unternehmen. Was fehlt, ist eine echte Perspektive.

Gewinne sind da, starke Modelle und attraktive Marken auch. Das ist der historische Verdienst des genialen Sanierers Marchionne. Aber unter dem schönen Marketing-Lack arbeitet nicht selten Technik von gestern. Richtig düster wird es bei der Technologie von morgen: In den Entwicklungslaboren ...

