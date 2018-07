Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Texas Instruments von 125 auf 130 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei besser als erwartet, und so gebe es insgesamt kaum etwas zu mäkeln. Der Analyst hob seine Schätzungen an./tih/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US8825081040