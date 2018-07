Chicago - Gute Geschäfte mit Passagierjets haben dem weltgrössten Flugzeugbauer Boeing im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Teuer zu stehen kommen den US-Konzern jedoch die neuen Tankflugzeuge für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Nach immensen Belastungen in den Vorjahren musste Boeing für den Flieger im zweiten Quartal weitere Mehrkosten von 418 Millionen Dollar verbuchen, wie der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Mittwoch in Chicago mitteilte.

Als die USA Anfang des Jahrzehnts 179 Tankflugzeuge bestellen wollten, galt dies in der Branche als Jahrhundertauftrag. Nach mehrfachem Hin und Her jagte Boeing das Geschäft in einer umstrittenen dritten Ausschreibungsrunde seinem europäischen Rivalen Airbus (damals EADS) ab. Schon damals bezweifelten Kenner, dass der US-Konzern mit dem Projekt zu dem angebotenen Preis jemals Geld verdienen würde.

Erst-Auslieferung im Oktober 2018

Zudem dauerte die Entwicklung des Fliegers - wie bei solchen Projekten üblich - länger und wurde teurer als veranschlagt. Sollten die ersten 18 Maschinen vom Typ KC-46 eigentlich bis August 2017 ausgeliefert werden, hofft Boeing-Chef Dennis Muilenburg jetzt nach Abschluss der letzten Flugtests, dass er das erste Flugzeug im Oktober 2018 an die US-Luftwaffe übergeben ...

