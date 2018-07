Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Dubai Holding und Emaar Properties

haben die Eröffnung des Dubai Square, einer neuen Retail-Metropolis

in Dubai, VAE, angekündigt, die mit Technologien der nächsten

Generation die Grenzen des Möglichen für moderne Einzelhandels- und

Freizeitangebote verschieben wird. Der Dubai Square liegt im Herzen

des Dubai Creek Harbour, einer sechs Quadratkilometer großen

Mega-Entwicklung, nur zehn Minuten vom Dubai International Airport

und dem berühmten Burj Khalifa by Emaar entfernt.



Der Dubai Square grenzt an den Dubai Creek Tower, das neue globale

Wahrzeichen, an und bietet 2,6 Millionen Quadratmeter für

Einzelhandel, Restauration und Wohnimmobilien. Der Dubai Square setzt

neue Maßstäbe für das Online- und In-Mall-Shopping und integriert

dabei Indoor und Outdoor. Damit wird eine neue Ära für

technikbegeisterte Kunden eingeläutet und eine neue Benchmark für das

Retail-Erlebnis im 21. Jahrhundert gesetzt.



Mohamed Alabbar, Chairman von Emaar Properties, sagte: "Durch

seinen Fokus auf die Ansprüche der nächsten Generation von

Verbrauchern wird der Dubai Square entscheidend dazu beitragen, Dubai

als Wegbereiter des globalen Einzelhandels zu etablieren. Mit seinem

Omnichannel-Angebot bietet er ein völlig neues Verbrauchererlebnis,

das unseren Retail-Partnern einen unglaublichen Mehrwert bringen

wird. Es wird der nächstgelegene Mega-Retail-Distrikt für Millionen

von Passagieren sein, die über den Dubai International Airport

reisen, und er bedient mehr als 2,5 Milliarden Menschen, die Dubai

innerhalb von vier Stunden Flugzeit erreichen können."



Genau wie die postmoderne Entwicklung Dubais charakterisiert sich

der Dubai Square durch eine vielschichtige Mischung von Stilen und

Referenzen. Mit seiner Größe von mehr als 100 Fußballfeldern - mit

750.000 Quadratmetern Bruttofläche für den Einzelhandel - wird der

Dubai Square auch die Heimat des größten chinesischen Viertels seiner

Art im Nahen Osten sein.



Die drei Ebenen des Dubai Square präsentieren jeweils ein

einmaliges Erlebnis für den Kunden. Das Erdgeschoss besticht durch

seine eindrucksvolle Event-Arena, während die erste Ebene einen

fantastischen vierspurigen Boulevard mit gehobenem Einzelhandel,

exklusiver Restauration und unterhaltsamen Freizeitangeboten bietet.

Die zweite Ebene ist besonders familienfreundlich und bietet

zahlreiche Aktivitäten wie das "Ice Adventure", Cineplex, Wasserpark,

Sportarena, Supermarkt und Metro-Anbindung.



Die futuristische Entertainment-Arena mit 3D-Projection-Mapping,

Kinosound und Beleuchtung sowie eine große Auswahl an internationaler

Gastronomie sind weitere Attraktionen im Dubai Square. Er verfügt

außerdem über ein Künstlerviertel, in dem sich die Wege von Künstlern

und Kunstliebhabern aus aller Welt kreuzen können.



