In Firmen aus den Bereichen Batteriespeicher, Intelligente Stromnetze und Energieeffizienz sind laut Mercom Capital im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 839 Millionen US-Dollar Risikokapital geflossen.Unternehmen, die in den Bereichen Batteriespeicher, Intelligente Stromnetze oder Energieffizienz tätig sind, konnten im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 839 Millionen US-Dollar Risikokapital akquirieren - 18 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2017. Während jedoch das Interesse der Investoren an Smart-Grid- und Effizienzunternehmen abnahm, stieg das Engagement an Speicherproduzenten deutlich an. 539 ...

