Woche 30/18 Donnerstag, 26.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



6.20 Jung im Knast Das Recht des Stärkeren Deutschland 2016



7.05 Jung und kriminell Strategien gegen Intensivtäter Deutschland 2017



7.50 Knast in Deutschland Herz, Schmerz, Sühne Deutschland 2017



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Polizei im Einsatz Jagd auf Schulschwänzer



9.20 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte



10.05 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017



10.50 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017



11.35 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017



12.20 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017



13.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016



13.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 2014



14.35 Entscheidende Momente der Geschichte Alexander der Große - Größenwahn und Fall Frankreich 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 ZDF-History Das Geheimnis der großen Pharaonen Deutschland 2013



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018



22.25 ZDFzeit Zarensturz - Das Ende der Romanows Deutschland 2017



23.10 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016



23.55 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016



0.40 heute journal



1.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Krieg Deutschland 2016



1.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016



2.35 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Kalte Krieg Deutschland 2016



3.20 Aufstieg und Fall des Kommunismus Kubakrise und Guerillakrieg Deutschland 2016



4.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stillstand und Aufbruch Deutschland 2016



4.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Das lange Ende Deutschland 2016



