Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für AMS nach Zahlen von 205 auf 190 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chiphersteller habe solide Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und einen soliden Ausblick auf das dritte Quartal gegeben, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch habe er seine Umsatzschätzungen etwas gesenkt. Wegen nicht ausgeschöpfter Kapazitäten rechnet er in diesem Jahr mit sinkenden Bruttomargen./ck/tih Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0157 2018-07-25/16:13

ISIN: AT0000A18XM4