Denodo wird für die Fähigkeit zur Ausführung und der Vollständigkeit seiner Vision ausgezeichnet

Wie der führende Anbieter von Datenvirtualisierung Denodo mitteilte, hat das IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner in seinem 2018 Magic Quadrant for Data Integration Tools, Denodo als Challenger eingestuft. "Für Unternehmen, die einen adaptiven Ansatz zur Datenintegration anstreben, werden Lösungen, die eine Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und IT-Teilnehmern fördern, zunehmend wichtiger." so Gartner. Der vollständige, kostenlose Magic Quadrant Report vom 19. Juli 2018 von Mark A. Beyer, ist hier erhältlich.

Für Unternehmen, die auf der Suche nach einer modernen Integrationsplattform sind, hat sich die Datenvirtualisierung zu einer bedeutenden Methode in der Datenbereitstellung entwickelt.

Denodo's innovativer Datenkatalog ermöglicht zudem eine metadatenbasierte Integration und entspricht damit unserer Ansicht nach Gartners Beobachtung, in der die größte Marktveränderung in 2018 in einer Verlagerung von einer zu erwartenden Nachfrage hin zu einer tatsächlichen Erwartung von metadatenbasierten Lösungen als Teil einer Datenintegrationsplattform liegt.

Denodo arbeitet weiter daran, die Grenzen der Datenintegration auszuweiten und hat in der Denodo Plattform 7.0 innovative Funktionalitäten kombiniert, die die folgenden Punkte abdecken:

Business-Friendly Eine überarbeitete Benutzeroberfläche richtet sich gleichermaßen nach den Bedürfnissen von Business- und IT-Anwendern und ermöglicht es beiden, Geschäftsvorgänge schneller und einfacher abzuschließen.

Unübertroffene Geschwindigkeit Die Unterstützung von In-Memory Multiple Parallel Processing ermöglicht eine beispiellose Performance und erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu der bereits schnellen Denodo 6.0-Plattform, um das Vierfache.

Weitgehende Automatisierung Eine Reihe von Tools und APIs automatisieren viele Datenmanagementprozesse und reduzieren so den Verwaltungsaufwand.

Cloud-Unterstützung Die Verfügbarkeit auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Marketplaces und Docker ermöglicht Multi-Cloud-, hybride und Edge-Szenarien.

Sicherheit und Kontrolle Ein zentraler Zugriffpunkt auf alle Unternehmensdaten sorgt für mehr Sicherheit und bessere Kontrolle.

"Data und Analytics Leader müssen einen aggressiven Ansatz verfolgen, der ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Sammeln und dem Anbinden von Daten herstellt." so Gartner. (Modern Data Management Requires a Balance Between Collecting Data and Connecting to Data, Roxane Edjlali, Ted Friedman, 23. Oktober 2017)

"Wir freuen uns sehr darüber, dass Gartner zur Kenntnis nimmt, was unserer Ansicht nach die zunehmende Bedeutung der Datenvirtualisierung als wichtige Methode in der Datenintegration ist und der daraus resultierenden Weiterentwicklung von Denodo vom Visionär in 2017 zum Challenger in 2018.", so Ravi Shankar, Chief Marketing Officer bei Denodo. "Wir sind der Meinung, dass Gartner die Messlatte für alle Datenintegrationsanbieter erhöht hat, wenn es um die Unterstützung von Datenvirtualisierung geht. Denodo als führender Anbieter auf diesem Gebiet hat sich dieser Herausforderung mit bemerkenswerter Ausführung gestellt. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung unserer Technologie, um unsere Global-2000-Kunden mit innovativen Lösungen zu versorgen, die ihre Performance steigern und Kosten senken. So geschehen bei Autodesk. Das Unternehmen wurde 2017 als Finalist für bestes Datenmanagement und Infrastruktur im Rahmen des Gartners Data Analytics Excellence Award ausgezeichnet."

Eine 30-Tage-Testversion der Denodo-Plattform ist im AWS Marketplace und Azure Marketplace erhältlich.

In den Gartner Peer Insights finden Sie verifizierte Bewertungen über Hersteller aus der IT-Community.

Please tweet: News: Denodo (@denodo) named a Challenger in the 2018 Gartner Magic Quadrant for dataintegration tools

Über Gartners

Gartner-Peer-Insights-Bewertungen geben die subjektive Meinung individueller Endnutzer wieder, basierend auf deren eigenen Erfahrungen. Sie spiegeln nicht die Ansichten von Gartner oder assoziierter Unternehmen wieder. Gartner bevorzugt weder bestimmte Anbieter, Produkte oder Services, die in den Publikationen Erwähnung finden. Technologieanwendern wird nicht nahegelegt, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Veröffentlichungen gründen auf der Meinung von Gartners Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenbestand gedeutet werden. Gartner gewährt im Hinblick auf diese Forschungsergebnisse keinerlei Garantien, explizit oder implizit, das schließt ebenfalls jegliche Garantien auf Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Über Denodo

Denodo ist das führende Unternehmen im Bereich der Datenvirtualisierung und bietet Unternehmen agile und hochleistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Datendienste in Echtzeit an. Mit der Denodo Plattform können Daten aus einer Vielzahl verschiedener Quellen integriert werden, unabhängig davon, ob es sich dabei um strukturierte oder unstrukturierte Daten, Unternehmensdaten, Cloud-Daten oder Big Data handelt, und das zur Hälfte der Kosten herkömmlicher Datenintegrationsansätze. Denodo hilft so seinen Kunden in sämtlichen Industrien durch eine virtuelle Datenschicht ihre Flexibilität und ihren ROI erheblich zu steigern. Denodo wurde 1999 gegründet und befindet sich in Privatbesitz. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.denodo.com/de oder kontaktieren Sie uns unter info@denodo.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180725005476/de/

Contacts:

Hotwire Global

Julia Bastos

Tel: +49 89 262 08 189

Associate Programme Executive

Franziska-Bilek-Weg 9

80339 München

E-Mail: julia.bastos@hotwireglobal.com