Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Sixt. Der Konzern hat gestern Nachmittag gute Zahlen vorgelegt. Heute kommt die Belohnung in Form eines Kursanstiegs. Für Auftrieb sorgen dabei auch diverse positive Analystenstudien. Jetzt rückt eine wichtige charttechnische Marke in den Fokus. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.