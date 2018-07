Martin Schulz wird bei kommenden Wahlen nicht für das EU-Parlament kandidieren. Eine Kandidatur für die Kommission lässt er aber offen.

Der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz will nicht zurück an seine alte Wirkungsstätte in der EU, lässt aber eine Kandidatur für die Kommission offen. "Ich kandidiere nicht für das Europäische Parlament", sagte Schulz der Zeitschrift "Die Zeit" laut Vorabbericht vom Mittwoch. Schulz war von 2012 bis Anfang 2017 Präsident des EU-Parlaments, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...