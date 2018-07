Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UPS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 139 US-Dollar belassen. Der US-Paketdienst habe auf operativer Ebene alles in allem wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Matt Reustle in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der überraschend hohe Umsatz und die geringere Steuerrate seien durch die unerwartet niedrigere Profitabilität egalisiert worden./la/tih Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0158 2018-07-25/16:36

ISIN: US9113121068