Coinbase führt Krypto-Geschenkkarten in Europa ein Singapore Airlines startet Blockchain-basiertes Programm Binance könnte sich auf südkoreanischem Markt platzieren

Insgesamt war die Woche recht positiv für Kryptowährungen. Gestern sprang der Bitcoin deutlich über die 8.000 USD-Marke, während Altcoins ebenfalls einige Gewinne erzielten. Im Gegenzug haben virtuelle Währungen im heutigen Handel einige Verluste hinnehmen müssen. Allerdings könnten diese auf Gewinnmitnahmen zurückgeführt werden. Die Kapitalisierung des Krypto-Marktes liegt bei etwas mehr als 295 Mrd. USD, der Wert ohne Bitcoin knapp bei über 155 Mrd. USD. Die wichtigsten Themen für heute: Coinbase startet in Zusammenarbeit mit WeGift (Online-Geschenkkarten-Plattform) Geschenkkarten in Europa, während Binance plant, in den südkoreanischen Markt einzutreten. Die amerikanische Kryptowährungsbörse Coinbase hat Geschenkkarten in Europa eingeführt. Geschenkkarten sind mit Coinbase Wallets verbunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...