A.S. Création Tapeten AG: Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2018 unter den Erwartungen DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Gewinnwarnung A.S. Création Tapeten AG: Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2018 unter den Erwartungen 25.07.2018 / 16:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im Zwischenbericht zum 31. März 2018 hatte der Vorstand darauf hingewiesen, dass das Erreichen der veröffentlichten Konzernplanung, die für das Gesamtjahr 2018 einen Konzernumsatz zwischen 150 Mio. EUR und 155 Mio. EUR, ein operatives Ergebnis (ohne Sondereinflüsse) zwischen 4 Mio. EUR und 5 Mio. EUR sowie ein Ergebnis nach Steuern (ohne Sondereinflüsse) zwischen 3 Mio. EUR und 4 Mio. EUR vorsieht, maßgeblich von der Realisierung eines Umsatzwachstums in den kommenden Quartalen abhängt. Daneben liegt der Planung die Prämisse zugrunde, dass das russische Gemeinschaftsunternehmen A.S. & Palitra 2018 deutlich in der Gewinnzone liegt. Nach den jetzt vorliegenden, vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2018 haben sich die Erwartungen des Vorstands nicht erfüllt. So ist der Konzernumsatz im zweiten Quartal 2018 um 4,9 % zurückgegangen, so dass die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2018 einen Umsatzrückgang um 3,9 % von 75,7 Mio. EUR im Vorjahr auf 72,8 Mio. EUR ausweisen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die operative Ertragslage im zweiten Quartal 2018 aufgrund der umgesetzten Maßnahmen zur Kostenreduzierung deutlich verbessert. Vor dem Hintergrund der geschilderten Umsatzentwicklung blieb das Ausmaß der Ergebnisverbesserung allerdings hinter den Planungen zurück. Für das erste Halbjahr 2018 weist A.S. Création einen operativen Gewinn in Höhe von 0,9 Mio. EUR aus nach einem operativen Verlust in Höhe von -0,3 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten in Höhe von -0,3 Mio. EUR (Vorjahr: -0,4 Mio. EUR) lag das operative Ergebnis im ersten Halbjahr 2018 bei 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR). Auch die Geschäftsentwicklung bei dem russischen Gemeinschaftsunternehmen blieb hinter den Erwartungen zurück, so dass A.S. & Palitra im ersten Halbjahr 2018 noch nicht in der Gewinnzone lag. Insgesamt erreicht A.S. Création in den ersten sechs Monaten 2018 ein um Währungseffekte bereinigtes Ergebnis nach Steuern in Höhe von 0,3 Mio. EUR nach einem bereinigten Verlust nach Steuern im Vorjahreszeitraum in Höhe von -0,8 Mio. EUR. Das ausgewiesene Ergebnis nach Steuern inklusive der Währungseffekte liegt im ersten Halbjahr 2018 bei -1,1 Mio. EUR (Vorjahr: -2,2 Mio. EUR). Nach der Erörterung und Analyse der vorliegenden Zahlen hat der Vorstand am heutigen Tag die Einschätzung getroffen, dass die Umsatz- und Ergebnisplanung für das Gesamtjahr 2018 - trotz der verbesserten Ertragslage im ersten Halbjahr 2018 - wahrscheinlich nicht mehr erreicht werden wird. Nähere Details werden im Zwischenbericht zum 30. Juni 2018 gegeben, dessen Veröffentlichung für den 2. August 2018 vorgesehen ist. Gummersbach, 25. Juli 2018 A.S. Création Tapeten AG Der Vorstand Kontakt: Maik Krämer Vorstandsvorsitzender Vorstand Finanzen und Controlling Südstr. 47 D-51645 Gummersbach Telefon +49-2261-542 387 Fax +49-2261-542 304 E-Mail: m.kraemer@as-creation.de 25.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG Südstraße 47 51645 Gummersbach Deutschland Telefon: +49 22 61 54 2-0 Fax: +49 22 61 54 2-3 04 E-Mail: investor@as-creation.de Internet: http://www.as-creation.de ISIN: DE000A1TNNN5 WKN: A1TNNN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707921 25.07.2018 CET/CEST

