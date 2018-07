Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das zweite Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dickere Auftragsbücher und eine gesunde Preisentwicklung an den Gasmärkten seien gute Voraussetzungen für die künftige Gewinnentwicklung. Wenn die Fusion mit Praxair in diesem Herbst vollzogen wird, sei der geplante Squeeze-out wohl die erste Etappe in einem längerfristigen Zyklus von Kapitalrückflüssen./tih/la

Datum der Analyse: 25.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006483001

AXC0275 2018-07-25/16:58