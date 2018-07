Mit fast allen Fonds der DWS hätten Anleger mehr verdient als mit der Aktie des Fondshauses, das seit März an der Börse ist. Was bleibt vom Hoffnungswert mit hoher Dividende?

Es gibt nur ein großes Fondshaus auf dem deutschen Kurszettel, man kann es durchaus erfolgreich nennen: Es ist der heimische Branchenprimus DWS. Aber die Aktie ist ein Flop. Am 22. März wurde die DWS Group erstmals an der Börse gelistet, das Papier verlor seitdem 15 Prozent. Auch im zweiten Geschäftsquartal lief es nicht rund bei der Deutschen-Bank-Fondstochter DWS. Rund fünf Milliarden Euro haben Anleger unterm Strich aus den Fonds des Hauses abgezogen. Und das sind für die Aktie eines Vermögensverwalters immer schlechte Nachrichten. Mit den meisten Fonds des Hauses hätten Anleger klar besser abgeschnitten als mit der Aktie.

Nur der DWS Türkei-Aktienfonds war nach Morningstar-Zahlen noch schlechter. Mit ihm hätten Anleger knapp ein Drittel ihres Vermögens eingebüßt. Für die Aktionäre ist das ein schwacher Trost, aber vielleicht wenigstens ein Hoffnungsschimmer: Wenn es bei den Fonds einigermaßen läuft, bleiben Anleger zufrieden und das kommt irgendwann vielleicht auch wieder den Aktionären zugute. Ein Analyst rechnet unverdrossen damit, dass die Aktie auf 36 Euro steigen wird und vom jetzigen Kurs bei 27 Euro damit ein Drittel gewinnen könnte. Auf dem niedrigen Kursniveau lockt noch eine hohe Dividendenrendite von knapp sechs Prozent.

Börsianer mögen BlackRock

Doch das half alles nichts. Die DWS Aktie schnitt seit dem Börsenstart viel schlechter ab als Aktien der Fondskonkurrenten BlackRock (USA) und Janus Henderson (Großbritannien). Sie notieren im Plus, Konkurrent Amundi (Frankreich) verlor mit acht Prozent seit März zumindest weniger als die DWS.Die schlechtere Stimmung am Kapitalmarkt allein ist es also nicht, die der DWS-Aktie zu schaffen macht. Nicht einmal der Aufstieg in den SDax-Index hat der Aktie Auftrieb gegeben. Der von US-Präsident Trump angezettelte Handelsstreit dämpft zwar die Stimmung (Vermögensverwalter wie Flossbach von Storch erwarten bereits eine Rezession), aber das Szenario träfe alle Fondsanbieter und kann den Absturz der DWS nicht allein erklären.

Auch wäre es zu einfach, die Wirren um die Deutsche Bank mit dem Chefwechsel und Strategieschwenks für den Absturz der Aktie ihrer Fondstochter verantwortlich zu machen. Die Deutsche Bank ist ein wichtiger Verkaufskanal für die Produkte der DWS, auch wenn sie wichtige Großkunden vergrault haben mag, die ebenfalls DWS-Kunden waren. Aber für ihren Fondsvertrieb, die Performance ihrer Fonds und die operativen Kosten ist die Fondstochter selbst verantwortlich.

Die Fonds sind die Ertragsperlen

Diese Punkte bestimmen im wesentlichen den Kurs der DWS:

Volksbanken machen es vorNeueinstellungen von rund 20 Verkäufern sollen vor allem das Geschäft mit börsengehandelten ...

