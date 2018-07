Am Mittwoch notieren die US-Börsen uneinheitlich. Während die Zahlen von GM und Boeing nicht überzeugen können, legen Tech-Titel weiter zu.

Enttäuschende Zwischenberichte von General Motors (GM) und Boeing haben am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street getrübt. Der Dow Jones sank um 0,2 Prozent, während der S&P 500 und der Nasdaq-Composite leicht zulegten. In Frankfurt hatte der Dax mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen und gab moderat nach.

Marktbestimmend waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...