Wien (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in der Türkei wächst weiterhin kräftig, allerdings begleitet von höheren Leistungsbilanzdefiziten und einer nochmals beschleunigten Inflation, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management. Die Teuerungsrate sei im Mai auf eine Jahresrate von 12,5% geklettert. Ob und wie sich die Inflation zügig in Griff bekommen lasse, sei unklarer denn je. ...

