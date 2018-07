GreenWay eröffnet im Juli und August 31 neue Schnellladestationen in Polen. Damit erhöht sich die Präsenz des Ladeinfrastruktur-Spezialisten in Polen und der Slowakei auf fast 100 Ladestationen. Bisher verfügt GreenWay über 33 Stationen in Polen und 30 in der Slowakei. Mit dem Ausbau der Infrastruktur vergrößert sich das Ladenetz des Unternehmens um beinahe ein Drittel. ...

