Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern habe trotz eines schwächeren Geschäfts in Nordamerika beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft positiv überrascht und auf währungsneutraler Basis einen höheren Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt, schrieb Analystin Judy Hong in einer ersten Reaktion am Mittwoch./la/tih Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0162 2018-07-25/17:13

ISIN: US1912161007