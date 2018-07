Zürich - Der Flughafen Zürich darf sein Angebot in der Nacht vorerst nicht ausbauen. Grund dafür ist der Fluglärm. Es ist das erste Mal, dass der Bund Massnahmen gegen Fluglärm in der Nacht anordnet.

Am Flughafen Zürich landen gemäss Plan zwischen 21 Uhr bis kurz vor Mitternacht jeweils 56 Flugzeuge. Abheben dürften zwischen 22.20 und 22.45 Uhr noch 11 Maschinen. Das ist allerdings Theorie. In der Praxis kommt es zu Verspätungen, was mehr Flugbewegungen und mehr Lärm mit sich bringt.

Kein Kapazitäts-Ausbau

Darunter leiden Anwohner in Gebieten der Kantone Zürich, Aargau und Schaffhausen. Darum hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl nun entschieden, dass der Flughafen Zürich seine Kapazitäten nicht zusätzlich ausbauen darf. Er muss sich an die bisher definierten Zeitfenster für Starts und Landungen (Slots) halten.

Das heisst auch, dass die neuen Schnellabrollwege ab Piste 28, die demnächst in Betrieb genommen werden, ausschliesslich zur pünktlichen Abwicklung der Landungen ab 21 Uhr genutzt werden dürfen.

In einer ersten Stellungnahme bedauert der Flughafen den Entscheid. Zwar sei ...

