WTO-Generaldirektor Roberto Azevêdo hat vor ernsthaften Konsequenzen neuer Handelsbeschränkungen gewarnt. "Neue Hemmnisse bedrohen Wachstum, Arbeitsplätze und die Erholung der Weltwirtschaft", sagte er am Mittwoch vor der Vereinigung der UN-Presse in Genf. In den sieben Monaten von Mitte Oktober 2017 bis Mitte Mai dieses Jahres sei die Zahl neuer Handelshemmnisse von etwa neun pro Monat auf etwa elf gestiegen. "Wir rufen alle, die den Handel als Kraft des Guten sehen, auf, die Stimme zu erheben", sagte Azevêdo.

US-Präsident Donald Trump hat Handelspartner und Verbündete mit seiner aggressiven Handelspolitik verärgert. Er hat bereits Zölle in Milliardenhöhe verhängt, um die heimische Wirtschaft zu schützen. Betroffen sind zahlreiche Länder, darunter vor allem China und die Staaten der Europäischen Union. Trump hat zudem weitere Zölle etwa auf Autoimporte angedroht. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollte am Mittwoch mit Trump in Washington sprechen./oe/DP/stw

AXC0286 2018-07-25/17:40