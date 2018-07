Glenmark strebt den Einsatz von GBR 310 für die gleichen

Indikationen wie das Referenz-Biologikum zur Behandlung von

allergischem Asthma und chronischer idiopathischer Urtikaria (CIU) an



Mahwah, New Jersey und La Chaux-De-Fonds, Schweiz (ots/PRNewswire)

- Glenmark Pharmaceuticals, ein global tätiges Pharmaunternehmen, gab

heute die Ergebnisse einer Phase-1-Studie bekannt, die auf

Ähnlichkeiten in den pharmakokinetischen, pharmakodynamischen,

Sicherheits- und Immunogenitätsprofilen bei Glenmarks vorgeschlagenem

Biosimilar GBR 310 und dem Referenzprodukt Omalizumab hinweisen, das

in den USA unter dem Markennamen Xolair® vermarktet wird.1



"Wir sind sehr zufrieden mit der raschen Weiterentwicklung von GBR

310 und freuen uns auf ein Treffen mit der FDA in diesem Herbst mit

dem Ziel, unseren Biosimilar-Kandidaten weiter voranzubringen",

erklärt Kurt Stoeckli, President und Chief Scientific Officer von

Glenmark Pharmaceuticals. "Dieser Fortschritt ist dem Zuwachs an

Spitzenkräften in unseren globalen F&E-Zentren zu verdanken, die

weiter expandieren und neue Kapazitäten und Aufgaben übernehmen".



GBR 310 ist ein rekombinanter, DNA-derivierter humanisierter

monoklonaler Antikörper gegen Immunglobulin G1 kappa, der für die

Behandlung von allergischem Asthma und chronischer idiopathische

Urtikaria (Chronic Idiopathic Urticaria, CIU) indiziert werden soll.

Die jetzt abgeschlossene Phase-1-Studie umfasste 168 gesunde

erwachsene Freiwillige, die 1:1 randomisiert entweder eine

Einzeldosis von 150 mg GBR 310 subkutan oder eine Einzeldosis von 150

mg Omalizumab aus den USA subkutan erhielten. Die Gesamtdauer der

Teilnahme für jeden der Freiwilligen betrug ca. 127 Tage,

einschließlich Screening, Inhouse-Aufenthalte, ambulante Besuche und

Nachuntersuchungen.



Der Jahresumsatz von Xolair beläuft sich laut IQVIA-Umsatzdaten

für den 12-Monatszeitraum bis Mai 2018 in den USA auf rund 2,0

Milliarden US-Dollar.2



Informationen zu allergischem Asthma und chronischer

idiopathischer Urtikaria



Asthma ist eine der häufigsten Krankheiten bei Kindern und

betrifft in den USA mehr als 18 Millionen der über 18-jährigen.3,4

Das allergische Asthma ist spezifisch, weil es durch die ganzjährige

Einwirkung von Allergenen wie Haustierschuppen und Hausstaubmilben

ausgelöst wird. Allergien sind für Asthmaanfälle bei 60 - 90 Prozent

der asthmakranken Kinder und bei rund 50 Prozent der erwachsenen

Asthmapatienten verantwortlich.5



Urtikaria ist eine häufige Hautkrankheit, die sich als spontan

wiederkehrende Nesselsucht bzw. Ausschlag mit Quaddeln präsentiert.

Die Erkrankung tritt in allen Altersgruppen auf - rund ein Prozent

der Bevölkerung leidet an einer chronischen Form.6 In dieser Gruppe

berichten 70 Prozent der Patienten von Symptomen, die länger als ein

Jahr andauern, und 14 Prozent von Symptomen, die länger als fünf

Jahre andauern.7



Informationen zu Glenmarks Pipeline im Bereich der

Atemwegserkrankungen



Glenmarks Pipeline im Bereich der Atemwegserkrankungen ist

spezifisch auf eine Eingrenzung der weltweiten Belastung der

öffentlichen Gesundheitssysteme durch allergische Rhinitis, Asthma

und chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ausgerichtet und

umfasst Prüfpräparate für das gesamte Krankheitsspektrum. Hierzu

zählen unter anderem Ryaltris (Olopatadin-Hydrochlorid [665 mcg] und

Mometasonfuroat [25 mcg], früher GSP 301 Nasenspray), ein

kombiniertes Antihistaminikum plus steroidhaltiges Nasenspray in der

Prüfphase für die Behandlung von saisonaler allergischer Rhinitis

sowie GBR 310 (Omalizumab), ein zur Behandlung von allergischem

Asthma und chronischer idiopathischer Urtikaria vorgeschlagener

Biosimilar-Kandidat, und GRC 39815, das präklinisch zur Behandlung

von COPD und anderen Atemwegserkrankungen untersucht wird.



Informationen zu Glenmark Pharmaceuticals



Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) ist ein global tätiges,

innovatives Pharmaunternehmen mit Niederlassungen in mehr als 50

Ländern. Glenmark verfügt über eine vielfältige Pipeline mit mehreren

Wirkstoffen in verschiedenen Stadien der klinischen Entwicklung, und

zwar vorwiegend in den Bereichen Onkologie, Atemwegserkrankungen und

Dermatologie. Das Unternehmen hat das Leben von Millionen von

Patienten verbessert und bietet seit fast 40 Jahren sichere und

erschwingliche Medikamente an. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.glenmarkpharma-us.com/.



Quellenangaben:



1. Xolair ist eine eingetragene Marke von Genentech USA, Inc. und

Novartis Pharmaceuticals Corporation. Das Medikament ist indiziert

zur Behandlung von mittelschwerem bis schwerem persistierendem

Asthma bei Patienten ab sechs Jahren mit positivem Hauttest oder

in vitro Reaktivität auf ganzjährige Allergene in der Luft und

Symptomen, die nicht mit inhalativen Kortikoiden kontrolliert

werden können, und zur Behandlung der chronischen idiopathischen

Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, die trotz

H1-Antihistaminika-Behandlung symptomatisch bleiben.

2. IQVIA. National Sales Perspectives. Mai 2018.

3. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. What Is Asthma?

http://www.cdc.gov/asthma/faqs.htm.

4. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. National Current

Asthma Prevalence. http://www.cdc.gov/asthma/most_recent_data.htm.

5. Kelly W, et al. Allergic and Environmental Asthma Overview of

Asthma. http://emedicine.medscape.com/article/137501-overview.

6. Powell RJ, Du Toit GL, Siddique N, et al. BSACI guidelines for the

management of chronic urticaria and angio-oedema. Clin Exp

Allergy. 2007 Mai;37(5): 631-50.

7. Toubi E, Kessel A, Avshovich N, et al. Clinical and laboratory

parameters in predicting chronic urticaria duration: a prospective

study of 139 patients. Allergy. 2004 Aug;59(8):869-73.



Originaltext: Glenmark Pharmaceuticals

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065321

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065321.rss2



Pressekontakt:

An Phan

Glenmark Corporate Communications

Paramus

NJ

+1-201-331-4218



Isha Trivedi

Glenmark

Mumbai

Indien

+91-22-4018-9801

corpcomm@glenmarkpharma.com