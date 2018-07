Tagesausblick für 26.07.: Autos ziehen DAX abwärts. Daimler und EZB im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Gestern zählten sie noch zu Zugpferden im DAX. Heute zogen Auto- und Finanzwerte den Standardwerteindex nach unten. Durchwachsene Zahlen, wenig Bewegung an der Wall Street, neue Spekulationen auf Strafzölle, auf europäische Autos und der Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex ließ Anleger heute zurückhaltend agieren. So verlor der DAX bis Handelsschluss rund 0,9 Prozent auf 12.580 Punkte. Schwach zeigten sich auch die meisten anderen europäischen Indizes. So scheiterte der EuroStoxx 50 erneut an der Widerstandsmarke von 3.485 Punkten und gab rund ein halbes Prozent ab.

Im Vorfeld der morgen anstehenden EZB-Sitzung präsentieren sich die europäischen Anleihenmärkte wenig verändert. Die Rendite 10jähriger deutscher Staatsanleihen liegt weiterhin bei rund 0,4 Prozent.

Neben dem EZB-Zinsentscheid richtet sich der Fokus der Anleger morgen auf die US-Arbeitsmarktdaten und zahlreichen Unternehmenszahlen.

Unternehmen im Fokus

Heute präsentierten sich Internetwerte wie Delivery Hero und Rocket Internet gegen den allgemeinen Trend fester. Delivery Hero markierte dabei ein neues Allzeithoch. Linde konnte durch gute Geschäftszahlen die Börsianer überzeugen. Amazon notiert in den ersten Handelsstunden im Vorfeld der morgen anstehenden Zahlen im Bereich des Allzeithochs. Twitter wird zwar erst am Freitag Daten melden. Optimisten scheinen jedoch das Ruder übernommen zu haben.

Die Gewinnwarnung von Fiat Chrysler setzte heute einen Großteil der Automobilwerte unter Druck. Die Deutsche Bank verdiente im zweiten Quartal weniger als im Vorjahreszeitraum. Anleger quittierten dies mit einem Abschlag von über 1,4 Prozent. Einem Beitrag in der Börsenzeitung zufolge sieht sich Klöckner als Gewinner der US-Strafzölle. Die Analysten können diese Einschätzung nicht teilen. Ein negativer Expertenkommentar ließ den SDAX-Titel rund acht Prozent fallen.

Aus Deutschland kommen morgen unter anderem Airbus, Aixtron, Covestro, Daimler, Drägerwerk, Kion, Krones, MTU Aero Engines, Puma und Wacker Chemie mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA erwarten Anleger unter anderem die Daten von Amazon, Intel, Mastercard, McDonalds sowie Starbucks und aus Europa Carrefour, L'Oreal, Nestlé, Nokia, Orange, Roche, Royal Dutch Shell, Spotify und Total.

Wichtige Termine

Europa - EZB-Ratssitzung - Bekanntgabe des Zinsentscheids, anschließend PK mit EZB-Chef Draghi (14:30)

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für August

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21. Juli

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.630/12.760/12.800/13.000/13.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500 Punkte

Der DAX setzte im Tagesverlauf den gestern Nachmittag eingeleiteten Abwärtstrend fort und gab bis auf 12.560 Punkte nach. Nun richten sich die Blicke auf die Unterstützungszone 12.400/12.500 Punkte. Solange diese Zone hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 12.760 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2018 - 25.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.7.2013 - 25.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

