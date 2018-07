Frankreich will 40 Millionen Euro in die Modernisierung des kubanischen Eisenbahnnetzes investieren. Mit dem Geld aus einem Abkommen zwischen der Union der Eisenbahn Kubas (UFC) und der staatlichen Eisenbahngesellschaft Frankreichs (SNCF) sollen zwei mechanische Werkstätten modernisiert werden, berichtete die kubanische Parteizeitung "Granma" am Mittwoch, drei Tage vor einem geplanten Besuch des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian auf der Karibikinsel. Eine der Werkstätten befinde sich in der Hauptstadt Havanna, die andere in der im Osten des sozialistischen Inselstaats gelegenen Stadt Camagüey.

Die französische Entwicklungsbehörde wird dazu 30 Millionen Euro beisteuern, schrieb die Zeitung. Weitere 10 Millionen Euro sollen demnach mit bestehenden Schulden Kubas bei Frankreich verrechnet werden. Im Jahr 2016 einigten sich beide Länder darauf, als Folge der Aufhebung und Umstrukturierung der Schulden Kubas einen Fonds in Höhe von 231 Millionen Euro einzurichten. Das Geld daraus wird in französische Investitionen auf der Karibikinsel umgewandelt. Frankreichs Außenminister will am Wochenende Havanna besuchen und dort unter anderem seinen kubanischen Amtskollegen Bruno Rodríguez treffen./gn/DP/stw

