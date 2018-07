FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im Minus sind Europas Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Eine Fülle von Hiobsbotschaften aus dem Autosektor setzten die Märkte unter Druck. So haben sowohl Fiat Chrysler als auch General Motors überraschend ihre Gewinnprognosen gesenkt. Dazu treffen sich am Abend US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Der DAX fiel dabei durch die vielbeobachtete Marke von 12.600 Punkten und schloss 0,9 Prozent tiefer bei 12.579 Punkten.

Der etwas bessere ifo-Geschäftsklima-Index aus Deutschland ging demgegenüber völlig unter. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zwar minimal eingetrübt, dies jedoch weniger als im Konsens erwartet. Die konjunkturelle Dynamik in Deutschland dürfte ihren Hochpunkt überschritten haben, mit einer Rezession ist nach Einschätzung der Helaba aber nicht zu rechnen. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,4 Prozent auf 3.468 Zähler.

Fiat und General Motors mit Gewinnwarnungen

Schlechte Nachrichten kamen aus der Autoindustrie mit gesenkten Prognosen von General Motors und Fiat Chrysler. Dazu kam bei Fiat die Meldung über den Tod von Ex-CEO Sergio Marchionne. Fiat-Aktien brachen 15 Prozent ein und belasteten weltweit die Branche. Die hohe Gewichtung der Autowerte zog auch den DAX nach unten. Dazu kamen am Abend Presseberichte, wonach Trump selbst gegen den Rat seiner Berater Strafzölle von bis zu 25 Prozent bei ausländischen Autoherstellern erwäge. Entsprechend fielen VW um 2,7 Prozent, Daimler um 2,2 Prozent und BMW um 2,1 Prozent.

Auch BASF und Thyssenkrupp verloren bis zu 1,3 Prozent. "Neben der offensichtlichen Belastung der Autowerte wachsen jetzt auch generelle Konjunktursorgen", sagte ein Händler. Die globale Konjunktur könne doch in Mitleidenschaft gezogen werden.

Infineon verloren 3,5 Prozent angesichts kräftiger Gewinnmitnahmen in Europas Chipwerten. STMicro fielen hier fast 9 Prozent trotz gut aufgenommener Quartalszahlen und rissen die Branche nach unten. Einer der Hauptverlierer im DAX waren auch Henkel nach einer deutlichen Abstufung auf "Untergewichten" durch Morgan Stanley. Die Analysten äußern Zweifel an den Aussichten des Klebstoffgeschäfts. Die Aktien fielen 2,5 Prozent.

Viele Zahlen aus Europa

Linde behaupteten sich dank starker Daten mit plus 1,2 Prozent gegen den Markt. Von Equinet hieß es dazu, sowohl Umsatz als auch Gewinn seien rund 7 Prozent höher gewesen als geschätzt. Vor allem das Maschinenbaugeschäft habe sich außergewöhnlich gut geschlagen und das Wachstum im Gasgeschäft liege über den Vorjahren.

Wenig Neues lieferten die endgültigen Zahlen der Deutschen Bank, die Aktien gaben 1,4 Prozent nach. Die Tochter DWS musste im zweiten Quartal mit Nettomittelabflüssen und einem deutlichen Gewinnrückgang kämpfen. Dennoch ging es 0,5 Prozent nach oben.

Gut kamen die Zahlen vom französischen Luxus-Label LVMH an, die um 1,8 Prozent zulegten. Sie konnten die Profitabilität erneut deutlich steigern. Als größte Überraschung wurden optimistische Aussagen des LVMH-Finanzvorstands aufgenommen: Ihm zufolge hegt das Unternehmen keine Befürchtungen hinsichtlich einer Konjunkturverlangsamung in China.

Um 6,6 Prozent sprangen die Aktien des Pharmazulieferers und Spezialchemiekonzerns Lonza nach oben. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über der Markterwartung. Clariant hat derweil bei der Marge enttäuscht. Der Kurs gab um 3 Prozent nach.

Telefonica Deutschland haussieren

Die Aktien von Telefonica Deutschland haussierten mit über 8 Prozent Plus. Die Nummer drei der deutschen Mobilfunkanbieter verdiente im zweiten Quartal dank besserer Margen, Neukundenzuwachs und Ausgabendisziplin mehr. Der bereinigte operative Gewinn vor Abschreibungen stieg um 6,8 Prozent auf 504 Millionen Euro, und damit deutlich stärker als erwartet. Wirecard-Aktien zeigten sich fast unverändert, nachdem der Ausblick nicht wie erhofft erhöht wurde.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.468,45 -14,86 -0,4% -1,0% . Stoxx-50 3.116,44 -7,55 -0,2% -1,9% . Stoxx-600 387,17 -1,01 -0,3% -0,5% Frankfurt XETRA-DAX 12.579,33 -110,06 -0,9% -2,6% London FTSE-100 London 7.658,26 -50,79 -0,7% -0,4% Paris CAC-40 Paris 5.426,41 -7,78 -0,1% +2,1% Amsterdam AEX Amsterdam 572,90 -0,71 -0,1% +5,2% Athen ATHEX-20 Athen 1.992,82 +3,67 +0,2% -4,3% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.863,86 +1,39 +0,0% -2,9% Budapest BUX Budapest 34.963,19 -86,52 -0,2% -11,2% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.251,27 -1,35 -0,0% +8,5% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 117.203,51 +4271,25 +3,8% -16,9% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.020,39 +1,07 +0,1% -0,4% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.608,27 +12,25 +0,2% +4,3% Madrid IBEX-35 Madrid 9.703,10 -70,00 -0,7% -3,4% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.561,46 -313,23 -1,4% -1,1% Moskau RTS Moskau 1.141,70 -2,11 -0,2% -1,1% Oslo OBX Oslo 817,37 +2,93 +0,4% +10,0% Prag PX Prag 1.090,42 -3,46 -0,3% +1,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.593,27 -8,11 -0,5% +1,0% Warschau WIG-20 Warschau 2.260,70 +16,43 +0,7% -8,2% Wien ATX Wien 3.364,52 +8,87 +0,3% -3,1% Zürich SMI Zuerich 9.019,46 +13,88 +0,2% -3,9% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1672 -0,09% 1,1692 1,1694 -2,9% EUR/JPY 129,62 -0,23% 129,98 130,01 -4,2% EUR/CHF 1,1610 0,0% 1,1609 1,1618 -0,9% EUR/GBP 0,8882 -0,08% 0,8881 0,8897 -0,1% USD/JPY 111,04 -0,15% 111,18 111,19 -1,4% GBP/USD 1,3142 -0,01% 1,3163 1,3143 -2,8% Bitcoin BTC/USD 8.102,33 -1,7% 8.281,15 8.161,33 -40,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,62 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,40 -0,04 USA 2 Jahre 2,65 2,63 0,76 USA 10 Jahre 2,94 2,95 0,53 Japan 2 Jahre -0,13 -0,12 0,01 Japan 10 Jahre 0,07 0,08 0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,53 70,46 +1,5% 1,01 +18,6% Brent/ICE 73,99 73,44 +0,7% 0,55 +14,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,33 1.224,56 +0,3% +3,77 -5,7% Silber (Spot) 15,54 15,46 +0,5% +0,08 -8,2% Platin (Spot) 836,65 833,50 +0,4% +3,15 -10,0% Kupfer-Future 2,81 2,80 +0,3% +0,01 -15,7% ===

