Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.468,45 -0,43% -1,01% Stoxx50 3.116,44 -0,24% -1,93% DAX 12.579,33 -0,87% -2,62% FTSE 7.658,26 -0,66% -0,42% CAC 5.426,41 -0,14% +2,14% DJIA 25.200,95 -0,16% +1,95% S&P-500 2.825,64 +0,19% +5,69% Nasdaq-Comp. 7.876,55 +0,46% +14,10% Nasdaq-100 7.444,39 +0,51% +16,38% Nikkei-225 22.614,25 +0,46% -0,66% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,26 -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,51 70,46 +1,4% 0,99 +18,6% Brent/ICE 74,27 73,44 +1,1% 0,83 +15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,68 1.224,56 +0,3% +4,12 -5,7% Silber (Spot) 15,54 15,46 +0,5% +0,08 -8,3% Platin (Spot) 837,05 833,50 +0,4% +3,55 -10,0% Kupfer-Future 2,81 2,80 +0,3% +0,01 -15,7%

Die Ölpreise legen zu. Einen Impuls liefern die Lagerbestandsdaten der Regierung. Die Rohöllagervorräte in den USA haben sich auf Wochensicht stärker verringert als erwartet. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war ebenfalls eine Abnahme registriert worden, die aber ebenfalls moderater ausgefallen war. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 11 Millionen Barrel pro Tag unverändert geblieben.

Gold baut die kleinen Gewinne des Vortages etwas aus. Teilnehmer sagen, mit der Entfernung von der 1.220er Marke habe sich das technische Bild verbessert. Zudem scheint der Glanz des Edelmetalls in dem wieder eingetrübten Börsen-Umfeld etwas heller. Allerdings bleibt Gold in der Nähe des Jahrestiefs. Für die Feinunze werden nun 1.229 Dollar bezahlt, ein Plus von 0,4 Prozent.

FINANZMARKT USA

An der Wall Street zeigt sich am Mittwoch ein Kampf um die Trendfindung. Die Börsianer kommen dabei um das Thema Handelskonflikte nicht herum, denn am Berichtstag wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus über die entsprechenden Streitpunkte verhandeln. Mitten in die herrschende Verunsicherung platzt die Nachricht der "Washington Post", wonach Trump 25 Prozent Importzölle auf alle im Ausland gefertigten Automobile im Laufe des Jahres plane. Die Autobranche sogt für einen Doppelschock: Denn sowohl General Motors als auch Fiat Chrysler haben die Prognosen gesenkt. GM-Aktien verlieren 7,1 Prozent, Fiat Chrysler brechen sogar um 15,3 Prozent ein. Im Schlepptau sinken Ford um 3,8 Prozent, der Konzern wird nachbörslich berichten. Die Coca-Cola-Aktie gewinnt 2,0 Prozent. Gewinn und Umsatz liegen über der Prognose. Für die UPS-Papiere geht es 4,5 Prozent aufwärts. Auch der Logistik-Konzern hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als von Beobachtern erwartet. Die Boeing-Aktie gerät unter Druck und fällt um 2 Prozent. Geschäftszahlen und Ausblick fallen positiv aus, doch offenbar nehmen Teilnehmer dies zum Anlass für Gewinnmitnahmen - zumal der Auftragseingang der Dienstleistungssparte erneut schwächelte.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Eine Fülle von Hiobsbotschaften aus dem Autosektor setzten die Märkte unter Druck. So haben sowohl Fiat Chrysler als auch General Motors überraschend ihre Gewinnprognosen gesenkt. Schlechte Nachrichten kamen aus der Autoindustrie mit gesenkten Prognosen von General Motors und Fiat Chrysler. Fiat-Aktien brachen 15 Prozent ein und belasteten weltweit die Branche. Die hohe Gewichtung der Autowerte zog auch den DAX nach unten. Dazu kamen am Abend Presseberichte, wonach Trump selbst gegen den Rat seiner Berater Strafzölle von bis zu 25 Prozent bei ausländischen Autoherstellern erwäge. Entsprechend fielen VW um 2,7 Prozent, Daimler um 2,2 Prozent und BMW um 2,1 Prozent. Infineon verloren 3,5 Prozent angesichts kräftiger Gewinnmitnahmen in Europas Chipwerten. STMicro fielen hier fast 9 Prozent trotz gut aufgenommener Quartalszahlen und rissen die Branche nach unten. Linde behaupteten sich dank starker Daten mit plus 1,2 Prozent gegen den Markt. Gut kamen die Zahlen vom französischen Luxus-Label LVMH an, die um 1,8 Prozent zulegten. Die Aktien von Telefonica Deutschland haussierten mit über 8 Prozent Plus. Die Nummer drei der deutschen Mobilfunkanbieter verdiente im zweiten Quartal dank besserer Margen, Neukundenzuwachs und Ausgabendisziplin mehr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1672 -0,09% 1,1692 1,1694 -2,9% EUR/JPY 129,58 -0,25% 129,98 130,01 -4,2% EUR/CHF 1,1608 -0,02% 1,1609 1,1618 -0,9% EUR/GBP 0,8882 -0,07% 0,8881 0,8897 -0,1% USD/JPY 111,02 -0,17% 111,18 111,19 -1,4% GBP/USD 1,3140 -0,02% 1,3163 1,3143 -2,8% Bitcoin BTC/USD 8.100,52 -1,7% 8.281,15 8.161,33 -40,7%

Erneut seitwärts bewegt sich das Euro-Dollar-Paar. Wie zuletzt pendelt die Gemeinschaftswährung um 1,17 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit guten Vorgaben aus Übersee ist es am Mittwoch an den meisten Börsen in Ostasien nach oben gegangen. Zu den wenigen Ausnahmen gehörte die australische Börse, nachdem heimische Inflationsdaten etwas schwächer als erwartet ausgefallen waren. Der "Aussie" fiel auf knapp unter 0,74 US-Dollar; im Tageshoch hatte er 0,7450 US-Dollar gekostet. Eine Zinserhöhung der australischen Notenbank scheine mit den Daten vorerst vom Tisch, hieß es. Das belastete die Kurse der schwer gewichteten australischen Bankenaktien. Westpac verloren 1 Prozent, Commonwealth Bank of Australia 0,6 Prozent und ANZ 0,3 Prozent. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich derweil etwas fester, während die japanische Landeswährung sich zum Dollar stabil zeigte. Auf der Gewinnerseite fanden sich Aktien der Stahl- und Rohstoffbranche, die von Fantasie um die von Peking angekündigten Infrastrukturmaßnahmen getragen wurden. Mitsubishi Motors fielen dagegen um 3,9 Prozent, obwohl die Geschäftszahlen des Automobilkonzerns die Erwartungen übertroffen hatten. Die Aktie habe in den zurückliegenden drei Monaten aber auch um über 15 Prozent zugelegt. In China legten die Aktienkurse eine Pause ein, nachdem sie am Vortag von den höheren Infrastrukturausgaben profitiert hatten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Drägerwerk holt Aufträge für 1,27 Milliarden Euro herein

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im ersten Halbjahr in allen Regionen außer in Amerika mehr Aufträge hereingeholt. Im Summe wuchs der Auftragseingang währungsbereinigt um 2,0 Prozent, wie das Unternehmen bei der Vorlage der endgültigen Zahlen mitteilte. Nominal ging der Auftragseingang um 2,2 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro zurück.

Mercedes-Benz Cars baut zwei weitere Batteriefabriken

Mercedes-Benz baut im Zuge seiner Elektromobilitätsoffensive zwei weitere Batteriefabriken. Eine der beiden Fabriken soll im Werk Sindelfingen entstehen, die andere im Powertrain-Werk Untertürkheim, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Damit vervierfache sich die ursprünglich geplante Kapazität an dem Standort Untertürkheim. Im gesamten Batterie-Produktionsverbund verfügt Mercedes-Benz Cars damit über acht Batteriefabriken an sechs Standorten auf drei Kontinenten.

Boeing übertrifft Erwartungen und erhöht Umsatzprognose

Der Flugzeughersteller Boeing hat im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr bestätigte der Airbus-Konkurrent aus den USA, beim Umsatz wird er etwas zuversichtlicher. Im zweiten Quartal steigerte Boeing den Gewinn um 26 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar.

Coca-Cola übertrifft Markterwartung - Gewinnprognose bestätigt

Der Getränkekonzern Coca-Cola hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient und seine Ergebnisprognose 2018 bestätigt. Der Nettogewinn kletterte um 69 Prozent auf 2,32 Milliarden US-Dollar. Umgelegt auf die Aktie waren es 0,54 nach 0,32 Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,61 Dollar um 1 Cent über der Konsensschätzung.

EuGH weist Dyson-Klage gegen Staubsauger-Kennzeichnung ab

Neben der Energieeffizienz-Kennzeichnung für Staubsauger müssen Händler nicht auch noch Angaben zu den Testbedingungen machen. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden. Er wies damit eine Klage des britischen Herstellers Dyson ab.

Fiat Chrysler verschreckt Anleger mit Gewinnwarnung

Belastet von schwachen Geschäften im weltgrößten Automarkt China hat Fiat Chrysler weniger verdient als erwartet und überraschend den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Investoren reagieren verunsichert, die Aktie des italienisch-amerikanischen Konzerns bricht um knapp 10 Prozent ein und zieht die gesamte Autobranche nach unten. Der neue Chef Mike Manley, der nach dem Tod des langjährigen CEO Sergio Marchionne den italienischen Traditionskonzern führt, will sich nun persönlich zügig um die Schwierigkeiten in China kümmern.

Glaxosmithkline erhöht Jahresprognose

